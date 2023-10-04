В Молдове суд допустил к выборам бывших членов пророссийской партии "Шор"
Конституционный суд Молдовы разрешил бывшим членам пророссийской партии "Шор" участвовать в местных выборах, которые пройдут в ноябре
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Соответствующее решение суд принял во вторник, 3 октября, после жалобы ряда членов партии "Шор", которую возглавляет проживающий в изгнании бизнесмен Илан Шор.
Решение было принято голосованием трех судей. Два других заявили, что выскажут отдельные мнения.
Члены партии "Шор" оспаривали предварительное решение Конституционного суда, запретившего лидерам этой политической силы баллотироваться на выборах в течение пяти лет.
"Суд установил, что обжалуемый запрет не был основан на объективных критериях, был общим и не учитывал индивидуальные обстоятельства", - объяснил после вынесения решения судья Сергей Цуркан. Он добавил, что когда суд признал партию Шор неконституционной, он не предлагал налагать ограничения на ее членов.
- В июне Конституционный суд Молдовы признал деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной и угрожающей независимости и суверенитету страны. С соответствующим иском в суд обратилось правительство Молдовы. Власти страны и западные политики обвиняли "Шор" в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Представители самой "Шор" называли обвинения политически мотивированными.
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