В Молдове суд допустил к выборам бывших членов пророссийской партии "Шор"

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Соответствующее решение суд принял во вторник, 3 октября, после жалобы ряда членов партии "Шор", которую возглавляет проживающий в изгнании бизнесмен Илан Шор.

Решение было принято голосованием трех судей. Два других заявили, что выскажут отдельные мнения.

Члены партии "Шор" оспаривали предварительное решение Конституционного суда, запретившего лидерам этой политической силы баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

"Суд установил, что обжалуемый запрет не был основан на объективных критериях, был общим и не учитывал индивидуальные обстоятельства", - объяснил после вынесения решения судья Сергей Цуркан. Он добавил, что когда суд признал партию Шор неконституционной, он не предлагал налагать ограничения на ее членов.