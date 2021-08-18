В Молдове создали новую пророссийскую партию "Наши"

Об этом рассказывает Newsmaker.md.



О создании партии "Наши" в 2020 году объявили политические активисты Михаил Ахремцев, Вадим Баринов, Дарья Федорова, Анастасия Филипашку и Аделина Кастравець.



Сообщается, что основатели политпроекта ранее поддерживали Партию социалистов и экспрезидента Игоря Додона.



"Формирование инициативной группы, десятки заявлений и деклараций, предложения и обращения, поездки по районам страны, сбор подписей, проведение учредительного съезда у стен парламента и все это - ради того, чтобы однажды мы смогли сказать: "Да, мы действительно политическая партия" и "Да, мы можем изменить жизнь в стране к лучшему и, в скором будущем - сделаем это", - написал глава политформирования Михаил Ахремцев в Facebook.



Партия "Наши" обещает защищать и продвигать русский язык в Молдове, бороться с коррупцией, "политическим туризмом", а также - отучить Молдову "склоняться перед Западом".

Напомним, что 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. После прихода к власти президента Майи Санду парламент был распущен. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила около 52% поддержки избирателей и получила в парламенте 63 из 101 мандата. Также в новом составе парламента будут представлены социалисты с 23 мандатами и Партия "Шор" - шесть мандатов.

6 августа монобольшинство Санду утвердила правительство во главе с премьер-министром Натальей Гаврилица