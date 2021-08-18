В Молдове создали новую пророссийскую партию "Наши"
18 августа Агентство госуслуг Молдовы зарегистрировало новую политическую партию - Ai noştri (буквально - "Наши")
Об этом рассказывает Newsmaker.md.
О создании партии "Наши" в 2020 году объявили политические активисты Михаил Ахремцев, Вадим Баринов, Дарья Федорова, Анастасия Филипашку и Аделина Кастравець.
Сообщается, что основатели политпроекта ранее поддерживали Партию социалистов и экспрезидента Игоря Додона.
"Формирование инициативной группы, десятки заявлений и деклараций, предложения и обращения, поездки по районам страны, сбор подписей, проведение учредительного съезда у стен парламента и все это - ради того, чтобы однажды мы смогли сказать: "Да, мы действительно политическая партия" и "Да, мы можем изменить жизнь в стране к лучшему и, в скором будущем - сделаем это", - написал глава политформирования Михаил Ахремцев в Facebook.
Партия "Наши" обещает защищать и продвигать русский язык в Молдове, бороться с коррупцией, "политическим туризмом", а также - отучить Молдову "склоняться перед Западом".
- Напомним, что 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. После прихода к власти президента Майи Санду парламент был распущен. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила около 52% поддержки избирателей и получила в парламенте 63 из 101 мандата. Также в новом составе парламента будут представлены социалисты с 23 мандатами и Партия "Шор" - шесть мандатов.
- 6 августа монобольшинство Санду утвердила правительство во главе с премьер-министром Натальей Гаврилица
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