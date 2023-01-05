В Молдове сообщили о волне кибератак на госучреждения

Об этом идет речь на портале STISC.

"Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) предупреждает о мошеннических и фишинговых кибератаках, направленных на государственные учреждения. На сегодняшний день на электронные адреса государственных учреждений поступило более 1330 сообщений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам доменов .md по электронной почте сообщают об истечении срока действия доменного имени и просят начать процедуру его продления, запросив доступ по ссылке для осуществления платежа.

https://stisc.gov.md/ (скриншот)

"Сообщаем, что фишинг – одна из самых распространенных кибератак, с помощью которой злоумышленники в Интернете пытаются похитить деньги, личную информацию, банковскую информацию, номера карт или счетов, или PIN-коды", - добавляют в STISC.

В то же время в условиях продолжения волны мошеннических и фишинговых кибератак в праздничные дни ведомство призвало всегда проверять настоящий источник сообщения и соблюдать правила кибергигиены.

В STISC добавили, что обычно киберпреступники выдают себя за авторитетные компании, друзей или знакомых и посылают электронные письма или SMS-сообщения, в которых обращают внимание на технические неисправности или ошибки и требуют повторного ввода личных данных или даже оплаты.

30 декабря уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявил, что в стране фиксируют рост активности российских хакеров : одну из атак совершили на сейм после признания РФ поддерживающим терроризм государством. Анализ данных показал, что сайт атаковала пророссийская группировка NoName057(16). Эта группа на портале Telegram одной из своих целей избрала сайт польского парламента.

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