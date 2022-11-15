Об этом сообщает PБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала Pro TV.

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяца заявил, что

10 ноября хакеры сломали официальные Telegram-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину.

Там появились публикации о том, что в Молдове главными коррупционерами являются те, кто с ними должен бороться, а правда "в прокуратуре и министерстве юстиции". Позже в интернете опубликовали фрагменты якобы переписки министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко и советника президентки Маи Санду Дорина Речана.

По словам Александра Мустяца, эти действия похожи на скоординированную акцию, нацеленную на создание напряжения в обществе.

"Это было сделано в подозрительно удачно избранный день, когда правительство одобрило и направило в Конституционный суд достаточно важный запрос – проверку конституционности этой партии ("Шор", – ред.)", – пояснил он.

Мустяца добавил, что в настоящее время главными подозреваемыми в этих действиях являются спецслужбы Российской Федерации.

"По предварительному анализу, за этими действиями, похоже, стоят спецслужбы других государств", – сообщил он.

Напомним, 25 октября полиция Кишинева демонтировала 20 палаток, установленных участниками протеста пророссийской партии "Шор".

В Молдове также наказали мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.

The Washington Post сообщила , что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

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