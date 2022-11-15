В Молдове сломали телеграмм-каналы президентки и вице-премьера. Подозревают спецслужбы РФ
Хакеры сломали телеграмм-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину в тот день, когда в Конституционный суд направили запрос на проверку пророссийской партии "Шор"
Об этом сообщает PБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала Pro TV.
Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяца заявил, что
10 ноября хакеры сломали официальные Telegram-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину.
Там появились публикации о том, что в Молдове главными коррупционерами являются те, кто с ними должен бороться, а правда "в прокуратуре и министерстве юстиции". Позже в интернете опубликовали фрагменты якобы переписки министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко и советника президентки Маи Санду Дорина Речана.
По словам Александра Мустяца, эти действия похожи на скоординированную акцию, нацеленную на создание напряжения в обществе.
"Это было сделано в подозрительно удачно избранный день, когда правительство одобрило и направило в Конституционный суд достаточно важный запрос – проверку конституционности этой партии ("Шор", – ред.)", – пояснил он.
Мустяца добавил, что в настоящее время главными подозреваемыми в этих действиях являются спецслужбы Российской Федерации.
"По предварительному анализу, за этими действиями, похоже, стоят спецслужбы других государств", – сообщил он.
- Напомним, 25 октября полиция Кишинева демонтировала 20 палаток, установленных участниками протеста пророссийской партии "Шор".
- В Молдове также наказали мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.
- The Washington Post сообщила , что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.
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