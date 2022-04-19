В Молдове разработали путеводитель с картой транзитных маршрутов в ЕС для украинских беженцев
Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине обнародовала пособие для беженцев из Украины, прибывающих в Молдову
Об этом пишет Eu neighbours east.
В справочнике содержится карта транзитных маршрутов в ЕС через Республику Молдова и информация, которая может быть полезна вынужденно переселенным людям.
Пособие содержит ссылки и ресурсы, которые могут помочь и направить людей на выезде из Украины. Справочник сообщает информацию о конкретной стране.
Путеводитель планируют распространять на пунктах пропуска, а электронная версия на разных языках доступна по ссылке.
17 апреля мы сообщали, что украинцы, решившие остаться в Молдове, а не ехать в другую страну в Европе, надеются, что вскоре смогут вернуться домой. С начала полномасштабной войны около 26 тысяч украинцев прошли через границы Молдовы, часть из них осталась в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное