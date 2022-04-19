В Молдове разработали путеводитель с картой транзитных маршрутов в ЕС для украинских беженцев

Об этом пишет Eu neighbours east.



В справочнике содержится карта транзитных маршрутов в ЕС через Республику Молдова и информация, которая может быть полезна вынужденно переселенным людям.



Пособие содержит ссылки и ресурсы, которые могут помочь и направить людей на выезде из Украины. Справочник сообщает информацию о конкретной стране.



Путеводитель планируют распространять на пунктах пропуска, а электронная версия на разных языках доступна по ссылке.







17 апреля мы сообщали, что украинцы, решившие остаться в Молдове, а не ехать в другую страну в Европе, надеются, что вскоре смогут вернуться домой. С начала полномасштабной войны около 26 тысяч украинцев прошли через границы Молдовы, часть из них осталась в стране.



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