В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
Молдавские организованные преступные группировки помогают украинцам, подлежащим мобилизации, незаконно покидать страну
Об этом сообщает издание Anticoruptie.
"Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой", - сообщают молдавские расследователи.
По их словам, люди, которые помогают украинцам со стороны Молдовы, берут за свои услуги от 1000 до 5000 евро в зависимости от маршрутов и проблем с местными властями.
По данным Anticoruptie, среди последних задержанных молдавской полицией есть пограничник. Он позволял беглецам нелегально пересекать границу, ставя соответствующий штамп в паспорте. В ходе следствия установлено, что за участие в процедуре пограничник и его подельник получали вознаграждение в криптовалюте.
- Напомним, запущенный в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное