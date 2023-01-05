В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины

Об этом сообщает издание Anticoruptie.

"Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой", - сообщают молдавские расследователи.

По их словам, люди, которые помогают украинцам со стороны Молдовы, берут за свои услуги от 1000 до 5000 евро в зависимости от маршрутов и проблем с местными властями.

По данным Anticoruptie, среди последних задержанных молдавской полицией есть пограничник. Он позволял беглецам нелегально пересекать границу, ставя соответствующий штамп в паспорте. В ходе следствия установлено, что за участие в процедуре пограничник и его подельник получали вознаграждение в криптовалюте.

Напомним, запущенный в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.

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