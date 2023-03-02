Об этом сообщает спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center .

"С нашей стороны все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента. Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны: пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды", – заявила спикер.

Однако, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры, чтобы локализовать такую работу".

"Мы были осознаны, что это направление будет в интересах врага разыгрываться на определенных этапах войны, в частности гибридной войны. И мы знали еще в начале полномасштабного вторжения о том, что они там присутствуют и рассчитывают на эти силы. начала вторжения. После абсолютного закрытия этого сегмента для даже пересечения границы там произошли дополнительные расчеты Сил обороны, усиление охраны границы и всего приграничья. Поэтому наши силы распределены адекватно гипотетической угрозе по этому направлению", - рассказала Гуменюк.

Представитель пресс-центра Сил обороны Юга подчеркнула, что украинские защитники полностью не исключают угрозы, ведь "имеем дело с безумным врагом, который не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава".

"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях загранкомандировки и "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", - отметила спикер.

Гуменюк говорит, что у противника сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.

"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации, или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", - добавила спикер.