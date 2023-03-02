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В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк

2 мартa, 2023 четверг
14:55
война с Россией Приднестровье

Спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что в Молдове сейчас расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья

Об этом сообщает спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center .

"С нашей стороны все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента. Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны: пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды", – заявила спикер.

Однако, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры, чтобы локализовать такую работу".

"Мы были осознаны, что это направление будет в интересах врага разыгрываться на определенных этапах войны, в частности гибридной войны. И мы знали еще в начале полномасштабного вторжения о том, что они там присутствуют и рассчитывают на эти силы. начала вторжения. После абсолютного закрытия этого сегмента для даже пересечения границы там произошли дополнительные расчеты Сил обороны, усиление охраны границы и всего приграничья. Поэтому наши силы распределены адекватно гипотетической угрозе по этому направлению", - рассказала Гуменюк.

Представитель пресс-центра Сил обороны Юга подчеркнула, что украинские защитники полностью не исключают угрозы, ведь "имеем дело с безумным врагом, который не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава".

"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях загранкомандировки и "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", - отметила спикер.

Гуменюк говорит, что у противника сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.

"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации, или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", - добавила спикер.

  • Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
  • Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова утвердила , будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, вместо этого Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
  • Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране, заявил , что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
  • Аналитики ISW утвердили , что Владимир Путин может продвигать нарративы по "историческим границам" для оправдания агрессии против Молдовы и стран Центральной Азии.
  • 23 февраля министерство обороны России вторично на протяжении дня распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже отрицали эту информацию.

Украина
Россия
Молдова
Преднестровье
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