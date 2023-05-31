В Молдове рассмотрят вероятность введения санкций против иностранцев, причастных к дестабилизации ситуации в стране
Парламент Молдовы рассмотрит возможность введения санкций против иностранных граждан, ответственных за дестабилизацию ситуации в государстве
Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.
"Доказательства, с которыми можно идти в суд и заявить, что иностранный гражданин совершил преступление против нашей страны. То, что мы введем санкции против иностранного гражданина, который не находится на территории нашего государства, и у него нет здесь активов, который это даст эффект?" – сказал Гросу.
Спикер подчеркнул, что лучшими средствами для наказания нарушающих стабильность в Молдове являются действия прокуратуры или использование данных, которые собирают спецслужбы и МВД.
В то же время, Гросу отметил, что парламент все равно рассмотрит возможность введения санкций: "Обсудим, как этот санкционный режим поможет нам параллельно с расследованиями".
Что известно о дестабилизации в Молдове
В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
26 мая представители государств-участников Европейского союза одобрили санкции против граждан Молдовы - они причастны к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины.
Молдова не будет публично раскрывать участие Зеленского в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 1 июня в Кишиневе по соображениям безопасности.
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