Об этом Гросузаявил в эфире телеканала Pro TV в понедельник, 5 декабря.

"Мы проанализируем это заявление. Мы также обсудим это с министерством иностранных дел, мы обсудим это в парламенте и выработаем позицию Республики Молдова, парламент относительно этих оценок", - отметил глава молдавского парламента.

Гросу подчеркнул, что Молдова "должна говорить прямо – Россия начала вторжение против Украины".

"Мы видим, какие зверства они там совершают. Это не противостояние между армиями, это не обычная война, это сознательный удар по критической инфраструктуре. Это убивание клина между гражданами, чтобы они обнаружили гнев или возмущение против руководства в Киеве", – добавил он.

Ранее Гросу уже обещал рассмотреть предложение депутата властной партии "Действие и солидарность" Думитра Алайба о признании России "террористическим режимом" из-за зверств российской армии в войне в Украине.

Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО также признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Подобные декларации ранее принял ряд европейских стран, в том числе Чехия, Литва, Латвия, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.

Отметим, 5 декабря во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы вторично упала ракета. Впервые это произошло еще 31 октября.

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