В Молдове раскрыли условия нового контракта на поставку газа из России
По новому контракту с "Газпромом" стоимость российского газа для Молдовы в ноябре составит $450 за 1 тыс. кубометров
Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину, сообщает Newsmaker.md .
По словам Спину, в ходе переговоров с представителями "Газпрома" была одобрена формула расчета цены, предложенная молдавской стороной, основанная на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Учитывая, что речь идет о коммерческих отношениях между "Молдовагаз" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только с согласия сторон. Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что за ноябрь цена на газ будет примерно $450 за тыс." . кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре", — рассказал Спину.
Он также заверил, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также не касается вопроса Приднестровья.
- Напомним, 29 октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.
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