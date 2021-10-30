В Молдове раскрыли условия нового контракта на поставку газа из России

Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину, сообщает Newsmaker.md .

По словам Спину, в ходе переговоров с представителями "Газпрома" была одобрена формула расчета цены, предложенная молдавской стороной, основанная на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

"Учитывая, что речь идет о коммерческих отношениях между "Молдовагаз" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только с согласия сторон. Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что за ноябрь цена на газ будет примерно $450 за тыс." . кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре", — рассказал Спину.

Он также заверил, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также не касается вопроса Приднестровья.