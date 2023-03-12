В Молдове пророссийскую партию обвинили в провокациях и попытках дестабилизации ситуации в стране
В Молдове пророссийская партия "Шор", которая 12 марта вышла на протесты в центре Кишинева, обвинили в провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию в стране
Об этом информирует NewsMaker .
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что состоявшийся 12 марта протест был "еще одной попыткой некоторых политических сил и преступных группировок дестабилизировать ситуацию в стране". Он поблагодарил правоохранителей, которые зафиксировали на протесте многочисленные нарушения, и отметил, что они и другие службы неоднократно предотвращали попытки организовать в Молдове беспорядки.
"Цель этих действий - свержение конституционного строя, смена легитимных властей в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", - подчеркнул Гросу.
Он добавил, что организаторов этого протеста необходимо привлечь к ответственности.
Также поблагодарил полицейский депутат Раду Мариан. Он отметил, что правоохранители вовремя задержали провокаторов и конфисковали у них большие суммы денег.
"Они помешали планам преступной группировки "Шор", провокаторам и российским агентам создать в Молдове хаос и насилие", – сказал Мариан и предупредил, что это может быть не последняя попытка дестабилизации в стране.
- Вышедшие 12 марта на протесты в центр Кишинева пророссийские силы Молдовы поставили правительству ультиматум по компенсации счетов за энергоресурсы.
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