В Молдове пророссийскую партию обвинили в провокациях и попытках дестабилизации ситуации в стране

Об этом информирует NewsMaker .

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что состоявшийся 12 марта протест был "еще одной попыткой некоторых политических сил и преступных группировок дестабилизировать ситуацию в стране". Он поблагодарил правоохранителей, которые зафиксировали на протесте многочисленные нарушения, и отметил, что они и другие службы неоднократно предотвращали попытки организовать в Молдове беспорядки.

"Цель этих действий - свержение конституционного строя, смена легитимных властей в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", - подчеркнул Гросу.

Он добавил, что организаторов этого протеста необходимо привлечь к ответственности.

Также поблагодарил полицейский депутат Раду Мариан. Он отметил, что правоохранители вовремя задержали провокаторов и конфисковали у них большие суммы денег.

"Они помешали планам преступной группировки "Шор", провокаторам и российским агентам создать в Молдове хаос и насилие", – сказал Мариан и предупредил, что это может быть не последняя попытка дестабилизации в стране.