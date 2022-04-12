В Молдове продлили режим ЧС из-за российского вторжения в Украину
Правительство Молдовы планирует продолжать режим чрезвычайного положения, пока идет вторжение России в Украину
Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире TV8 , передает Liga.net .
Она объяснила необходимость сохранить режим ЧС еще и вероятным наплывом новой волны беженцев.
"Пока у нас по соседству идет война и есть риск ее эскалации, что может вызвать новый поток беженцев, я считаю целесообразным продолжить чрезвычайное положение", - сказала Гаврилица.
Она отметила, что воздушное пространство Молдовы остается закрытым, за исключением воздушного коридора в сторону Румынии.
В Молдове объявили режим чрезвычайного положения на 60 дней сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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