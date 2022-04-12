В Молдове продлили режим ЧС из-за российского вторжения в Украину

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире TV8 , передает Liga.net .

Она объяснила необходимость сохранить режим ЧС еще и вероятным наплывом новой волны беженцев.

"Пока у нас по соседству идет война и есть риск ее эскалации, что может вызвать новый поток беженцев, я считаю целесообразным продолжить чрезвычайное положение", - сказала Гаврилица.

Она отметила, что воздушное пространство Молдовы остается закрытым, за исключением воздушного коридора в сторону Румынии.

В Молдове объявили режим чрезвычайного положения на 60 дней сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.