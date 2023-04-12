В Молдове призывают не сжигать шины в пасхальных кострах

Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в ночь на Воскресение Христово существует традиция зажигать костры, и "ранее для пасхальных костров использовали древесину, но сейчас преимущественно сжигают шины".

"Агентство по окружающей среде предупреждает, что дым от сжигания шин представляет реальную опасность для окружающей среды и здоровья людей. При сжигании шин в атмосферу попадают десятки опасных, канцерогенных химических веществ, которые могут распространяться на большие расстояния", – пишет ведомство.

Также Агентство по защите окружающей среды в Молдове указывает на риск возникновения пожаров из-за сжигания шин.

"Многие граждане могут сказать: "Мы же не собираемся курить лес! Мы все равно ничего не можем поделать со старыми шинами, а люди все равно их сжигают. В связи с этим Агентство по окружающей среде информирует, что 23 марта 2023 вступил в силу Регламент обращения с использованными шинами", – отмечается в сообщении.

Согласно регламенту, сжигание шин запрещается, а их утилизацией могут заниматься только четко определенные предприятия.

В случае, если гражданин Молдовы решит устроить пасхальный костер из шин, его могут привлечь к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 15 тысяч леев (30,7 тысяч гривен) и запрета заниматься определенной деятельностью на срок до года.

Напомним, в польском городке Илава 60-летнего мужчину оштрафовали за то, что он взял из-под храма одинокую пасхальную корзину, пока его владелица молилась в костеле.