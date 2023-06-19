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В Молдове признали деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной

19 июня, 2023 понедельник
15:59
Мир

В понедельник, 19 июня, Конституционный суд Молдовы признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор", которая угрожала независимости и суверенитету страны

Об этом информирует NewsMaker.

Отмечают, что члены Конституционного суда пришли к выводу, что пророссийская партия Шор нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы. При принятии решения они опирались на четвертый пункт 41 статьи Конституции Молдовы, в котором говорится: "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными".

Также Конституционный суд Молдовы заявил, что после признания "Шор" антиконституционной партия считается расформированной. Следовательно, ни один ее документ, который будет принят после вынесения решения КС, не будет иметь юридической силы.

"Министерство юстиции должно сформировать комиссию по ликвидации партии "Шор" для исключения ее из государственного реестра юридических лиц", - сказал глава КС Николай Рошка.

Он добавил, что депутаты "Шор" продолжат свой мандат, но исключительно как независимые народные избранники без права присоединиться к другим фракциям. То же самое, по его словам, касается всех представителей партии в органах местного самоуправления всех уровней, включая Гагаузию.

Кроме того, все списки кандидатов в парламент и местные органы, утвержденные ранее, признаются недействительными после принятия решении. Вакантный мандат, по словам Рошка, остается таковым до конца одиннадцатого созыва парламента.

Что известно о дестабилизации в Молдове

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.

Уже 26 мая Совет ЕС впервые принял регламент о введении санкций за дестабилизацию Молдовы. Под ограничения ЕС попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топдепутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

5 июня министерство финансов США расширило список подсанкционных лиц и компаний из России, причастных к попытке госпереворота в Молдове.

  • 1 июня МИД Канады объявил о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы в ответ на полномасштабную агрессивную войну России против Украины.
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