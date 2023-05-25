В Молдове предлагают отменить День победы 9 мая
В парламенте Молдовы зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименование Дня победы 9 мая в День памяти и отмечать его 8 мая
Об этом сообщает NewsMaker.
С таким предложением выступили депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS). Ее обсудят на заседании парламента 25 мая.
Согласно документу, предлагается переименовать День победы в День памяти и примирение в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, должны проходить 8 мая.
Авторы законопроекта считают, что этот шаг необходим, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".
При этом отмечается, что законопроект не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. И определить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В то же время, он подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно 9 мая будет отмечаться День Европы.
- В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая.
- В свою очередь в Казахстане отменили парад 9 мая. А в Молдове за ношение георгиевской ленты 9 мая обещали штрафовать.
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