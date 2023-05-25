Об этом сообщает NewsMaker.

С таким предложением выступили депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS). Ее обсудят на заседании парламента 25 мая.

Согласно документу, предлагается переименовать День победы в День памяти и примирение в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, должны проходить 8 мая.

Авторы законопроекта считают, что этот шаг необходим, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".

При этом отмечается, что законопроект не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. И определить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В то же время, он подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно 9 мая будет отмечаться День Европы.