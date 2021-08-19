В Молдове правительство одобрило поправки для отставки генпрокурора: тот заявил, что Санду требовала дела на экс-президентов Воронина и Додона

Об этом рассказывает Newsmaker.md.



На заседании правительства 19 августа были приняты поправки в закон "О прокуратуре". Поправки представил министр юстиции Сергей Литвиненко.



По его словам, приняв поправки, правительство "укрепит доверие общества к генпрокурору".



Законопроект разработала правящая партия действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), а на заседании парламента 13 августа его приняли в первом чтении голосами депутатов от той же PAS.



Документ предусматривает два механизма отставки генпрокурора. Один предусматривает оценку его работы, которую можно начать по инициативе президента или трех членов Высшего совета прокуроров. Второй механизм предполагает открытие дисциплинарного производства против генпрокурора, инициированное, как и в первом случае, президентом или тремя членами совета прокуроров.



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Кроме того, согласно законопроекту, состав Высшего совета прокуроров сократят с 15 до 12 человек, исключив из него генпрокурора, главы Союза адвокатов и прокурора Гагаузии.



В то же время генпрокурор Молдовы Александр Стояногло обвинил президента Майю Санду во вмешательстве в работу прокуратуры. На брифинге 19 августа он напомнил, что прокуратура - независимая структура, которая подчиняется только закону и решениям судей. Стояногло утверждает, что Санду нарушила принцип разделения властей и требовала, чтобы прокуроры завели уголовные дела против членов оппозиции - в частности экс-президента от коммунистов в 2001-2009 гг. Владимира Воронина и экс-президента от социалистов Игоря Додона.



По его словам, Санду требовала открыть уголовные дела против оппозиции в Совбезе 10 августа. Социалисты требовали опубликовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности, на котором, по словам Стояногло, Санду потребовала возбудить уголовные дела против представителей оппозиции - Игоря Додона, Зинаиды Гречаной (експремьер-министр Молдовы, - ред) и Владимира Воронина.



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Президент Майя Санду 19 августа отвергла обвинения Стояногло.



"Заявления, сделанные сегодня генпрокурором Стояногло, ложные и безответственные. На заседании Высшего совета по безопасности 10 августа мы говорили о том, что члены двух преступных группировок, причастных к большим коррупционным схемам, беспрепятственно покидают страну, а прокуратура ничего не делает, чтобы остановить их или вернуть в Молдову для привлечения к ответственности ", - написала Санду на своей странице в Facebook.



Она подчеркнула, что на заседании совета безопасности "не говорили об уголовных делах против оппозиции, как дезинформирует генпрокурор".



"Прежде чем делать заявления, господину Стояногло следовало бы ознакомиться с протоколом заседания, на которое он не счел нужным прийти. Обеспечить соблюдение закона и расследовать, в первую очередь, крупные коррупционные дела - это то, о чем я всегда просила генерального прокурора. Об этом я попросила и на заседании нацбезопасности и обороны 10 августа ", - отметила Санду.



По словам Санду после сегодняшних заявлений генпрокурор Стояногло занял сторону преступников, "став их инструментом и сообщником".



"Ни Стояногло, ни коррумпированные лица, которых он пытается защитить, не смогут остановить важнейшую реформу, в которой нуждается страна - очищение судебной системы и прокуратуры от влияния коррумпированных групп", - добавила президент.

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