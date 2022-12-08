В Молдове поступило сообщение о минировании посольства Украины: взрывчатки не обнаружено
Неизвестные направили на электронный адрес посольства Украины в Молдове сообщения о якобы минировании – проверка полиции показала, что угрозы оказались ложными
Об этом сообщила полиция Молдавии, пишет "Европейская правда".
Вечером в среду в молдавскую полицию через единую службу 112 поступило сообщение о том, что на электронную почту посольства Украины поступило сообщение о минировании помещения.
"После проверки здания специализированными службами тревога оказалась ошибочной. Подозрительные или взрывоопасные предметы не обнаружены", – отмечается в сообщении.
Полицейская инспекция молдавского района Буюкань пытается установить личность автора звонка, а по факту заведомо ложного сообщения о совершении террористического акта возбуждено уголовное производство.
Инцидент с посольством в Молдове стал последним в ряде случаев, когда украинские дипломатические представительства за границей получают угрозы.
- Напомним, конверты с глазами животных , взрывчаткой или другими угрозами начали посылать в дипучреждения Украины на прошлой неделе.
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы, спрятанной в конверте, в помещении дипучреждения.
- Накануне, 6 декабря, подозрительный сверток был направлен в посольство Украины в Румынии.
- По информации главы МИД, по состоянию на 7 декабря угрозы получило 31 украинское дипломатическое учреждение в 15 странах мира.
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