Об этом сообщила полиция Молдавии, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду в молдавскую полицию через единую службу 112 поступило сообщение о том, что на электронную почту посольства Украины поступило сообщение о минировании помещения.

"После проверки здания специализированными службами тревога оказалась ошибочной. Подозрительные или взрывоопасные предметы не обнаружены", – отмечается в сообщении.

Полицейская инспекция молдавского района Буюкань пытается установить личность автора звонка, а по факту заведомо ложного сообщения о совершении террористического акта возбуждено уголовное производство.

Инцидент с посольством в Молдове стал последним в ряде случаев, когда украинские дипломатические представительства за границей получают угрозы.

Напомним, конверты с глазами животных , взрывчаткой или другими угрозами начали посылать в дипучреждения Украины на прошлой неделе.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы, спрятанной в конверте, в помещении дипучреждения.

Накануне, 6 декабря, подозрительный сверток был направлен в посольство Украины в Румынии.

По информации главы МИД, по состоянию на 7 декабря угрозы получило 31 украинское дипломатическое учреждение в 15 странах мира.

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