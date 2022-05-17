В Молдове после войны планируется обсудить целесообразность пребывания в СНГ

Об этом сообщает Newsmaker.

Гросу заявил, что сейчас власти не видят необходимости участвовать в мероприятиях в рамках СНГ.

"Мы должны провести мероприятие в Кишиневе (в рамках СНГ - ред.) по теме сельского хозяйства. Я попросил коллег сообщить секретариату организации, что не видим, как это можно сделать, пока в нашем регионе идет война", - сказал он.

По мнению главы парламента, после окончания войны в Украине власти страны должны решить, оставаться ли Молдове в составе организации.

"Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нужно провести политическую дискуссию. Это мы должны сделать после того, как все успокоится и закончится война, и принять решение, потому что мы должны тщательно рассчитать, какие плюсы и минусы", - сказал Гросу.