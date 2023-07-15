В Молдове после стрельбы в аэропорту в отставку ушли три министра

Об этом сообщает NewsMaker.

Премьер поблагодарил ушедших в отставку министров за их работу в министерствах.

Он также добавил, что в понедельник, 17 июля, предложит президентке страны Мае Санду список кандидатов, которые займут ушедшие кресла министров.

Отметим, что 12 июля Дорин Речан заявил, что собирается принять "трудные, но необходимые решения" после анализа сообщений о стрельбе на аэродроме Кишинева.