В Молдове после стрельбы в аэропорту в отставку ушли три министра
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 14 июля объявил об отставке министра внутренних дел Анны Ревенко, министра образования Анатолия Топали и министра инфраструктуры Лилии Дабижи
Об этом сообщает NewsMaker.
Премьер поблагодарил ушедших в отставку министров за их работу в министерствах.
Он также добавил, что в понедельник, 17 июля, предложит президентке страны Мае Санду список кандидатов, которые займут ушедшие кресла министров.
Отметим, что 12 июля Дорин Речан заявил, что собирается принять "трудные, но необходимые решения" после анализа сообщений о стрельбе на аэродроме Кишинева.
- Напомним, 30 июня один из пассажировоткрыл стрельбу в Кишиневском аэропорту. Злоумышленником оказался гражданин Таджикистана. В результате инцидента погибли два человека – пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.
- 3 июля мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.
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