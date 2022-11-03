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В Молдове после обыска в офисе пророссийской партии "Шор" задержали 8 человек

3 ноября, 2022 четверг
16:42
Мир

Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила о задержании на трое суток восьми человек по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор" после обыска в офисе политсилы в Кишиневе

Об этом сообщает Newsmaker.

Отмечается, что обыски в офисе партии "Шор" провели 2 ноября. Задержанные подозреваются в причастности к незаконному финансированию деятельности партии. В течение трех дней прокуроры должны обратиться в суд для избрания меры пресечения.

Антикоррупционная прокуратура также сообщила об изъятии более 320 тысяч молдавских леев (более 600 тысяч гривен), которые, как полагают, предназначались для теневых зарплат партийцам.

Известно, что этот обыск – не первый для офиса политсилы. 20 октября во время обыска у связанных с партией людей изъяли 3,5 млн леев, расфасованных в сумки с названиями районов. Лидер политсилы впоследствии сам признал, что эти деньги предназначались для "зарплаты" участникам антивластных протестов.

  • 28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. Таким образом, Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну.
  • 30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге требовали отставки действующего руководства страны.

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