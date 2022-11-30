В Молдове планируют на 60 дней продлить чрезвычайное положение
В Молдове правительство предложило продлить на 60 суток чрезвычайное положение, введенное в стране сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля
Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 30 ноября на заседании кабмина, цитирует NewsMaker .
Отмечается, что продлить чрезвычайное положение планируется с 6 декабря. В четверг Гаврилица намерена подать проект с этим предложением на заседании парламента.
"Жаль, что нам снова приходится выступить с таким предложением. Все видели отключения (электричества), слышали прогнозы. Поэтому нам по-прежнему нужны инструменты для принятия решений, чтобы заботиться о наших гражданах", - сказала премьер.
Необходимость продления режима чрезвычайного положения правительство объяснило тем, что до сих пор сохраняются риски для национальной безопасности Молдовы, а также для поставок энергоресурсов в страну.
"Последние ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины оказали непосредственное негативное влияние на энергетическую безопасность нашей страны", - подчеркнули в кабмине.
- 12 апреля в Молдове продлили режим чрезвычайного положения на фоне войны России против Украины.
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