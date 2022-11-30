В Молдове планируют на 60 дней продлить чрезвычайное положение

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 30 ноября на заседании кабмина, цитирует NewsMaker .

Отмечается, что продлить чрезвычайное положение планируется с 6 декабря. В четверг Гаврилица намерена подать проект с этим предложением на заседании парламента.

"Жаль, что нам снова приходится выступить с таким предложением. Все видели отключения (электричества), слышали прогнозы. Поэтому нам по-прежнему нужны инструменты для принятия решений, чтобы заботиться о наших гражданах", - сказала премьер.

Необходимость продления режима чрезвычайного положения правительство объяснило тем, что до сих пор сохраняются риски для национальной безопасности Молдовы, а также для поставок энергоресурсов в страну.

"Последние ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины оказали непосредственное негативное влияние на энергетическую безопасность нашей страны", - подчеркнули в кабмине.

12 апреля в Молдове продлили режим чрезвычайного положения на фоне войны России против Украины.