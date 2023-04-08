В Молдове перевернулся автобус в Киев: 9 пострадавших
8 апреля в Дрокийском районе Молдовы произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего в Украину. Девять иностранцев доставлены в больницу с травмами
Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции.
Авария произошла около 9:40 на трассе Бельцы-Дрокия. Пассажирский автобус следовал из Кишинева в Киев. В салоне находился 21 пассажир.
Известно о по меньшей мере 9 пострадавших иностранцах, их доставили в больницу. Гражданами какой страны они являются не уточняются.
По предварительно установленной информации следователей, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в дерево, а затем съехало в кювет. Кроме того, существует версия о технической неисправности автобуса.
- На автодороге Львов-Самбор-Ужгород произошло тройное ДТП с участием легковушки, микроавтобуса и грузовика, в результате чего травмированы шесть человек, среди которых есть дети.
- В селе Горбаков в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, в результате чего один человек погиб и двое травмировались.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное