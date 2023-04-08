Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции.

Авария произошла около 9:40 на трассе Бельцы-Дрокия. Пассажирский автобус следовал из Кишинева в Киев. В салоне находился 21 пассажир.

Известно о по меньшей мере 9 пострадавших иностранцах, их доставили в больницу. Гражданами какой страны они являются не уточняются.

По предварительно установленной информации следователей, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в дерево, а затем съехало в кювет. Кроме того, существует версия о технической неисправности автобуса.