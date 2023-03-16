В Молдове переименовали государственный язык в румынский

Об этом пишет Newsmaker.

Во всем законодательстве Молдовы словосочетание "румынский язык" займет место "молдавских языков", в частности, заменят словосочетание "официальный язык", "государственный язык" и "родной язык".

Также в течение 30 дней с момента вступления закона в силу органы государственной власти, к полномочиям которых относится принятие, утверждение или издание нормативных актов, внесут необходимые изменения.

За законопроект во втором чтении проголосовали 58 народных депутатов.

Отмечается, что после голосования депутаты ПАС встали с возгласами "Браво". "Приветствую. Это голосование немного запоздалое", - утвердил глава парламента Игорь Гросу.