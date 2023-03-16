В Молдове переименовали государственный язык в румынский
Молдавский парламент одобрил решение о переименовании государственного языка с молдавского в румынский: 58 депутатов поддержали инициативу
Об этом пишет Newsmaker.
Во всем законодательстве Молдовы словосочетание "румынский язык" займет место "молдавских языков", в частности, заменят словосочетание "официальный язык", "государственный язык" и "родной язык".
Также в течение 30 дней с момента вступления закона в силу органы государственной власти, к полномочиям которых относится принятие, утверждение или издание нормативных актов, внесут необходимые изменения.
За законопроект во втором чтении проголосовали 58 народных депутатов.
Отмечается, что после голосования депутаты ПАС встали с возгласами "Браво". "Приветствую. Это голосование немного запоздалое", - утвердил глава парламента Игорь Гросу.
- Напомним, Журналисты получили документ "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", согласно которому РФ планировала установить контроль над политикой Молдовы до 2030 года.
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