В Молдове отреагировали на желание Приднестровья присоединиться к РФ
Глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России. Молдова надеется на мирное разрешение конфликта
Об этом сообщает Newsmaker.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что показано в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны – безусловный приоритет", - подчеркнул самопровозглашенный "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев.
Игнатьев добавил, что руководство непризнанной республики не будет принимать решение "в ущерб полумиллионному народу страны".
В Бюро реинтеграции Молдовы ответили на заявление, подчеркнув, что реинтеграция страны является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.
"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", - заявили в ведомстве.
Ранее, 21 июля, Молдова не разрешила въезд военных из так называемого Приднестровья, заблокировав ротацию армии РФ. Эти военные являются членами оперативной группы российских войск - "формирования, которое незаконно находится на территории Молдовы и нарушает устав нейтралитета". Спикер МИД Даниэль Воде отметил, что власти Молдовы заняли позицию по возобновлению процесса вывода российских войск и складов боеприпасов с территории страны.
- 12 июля молдовское издание Zona de securitate сообщило, что жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию . Рекрутам обещают зарплату в размере 30 тысяч рублей.
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