В Молдове отреагировали на заявление Лаврова о "новой Украине": часть угрожающей риторики российской дипломатии
В Молдове возмущены заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который предрек стране судьбу Украины и раскритиковал президента Майю Санду
Об этом сообщили в МИДе Молдовы, передает point.md .
"Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Хотим напомнить российской стороне, что путь, которым идет Республика Молдова, – это путь вступления в Европейский Союз. Это проект страны, который поддержали граждане. Молдова как государство и молдоване независимо от политических или геополитических предпочтений хотят мира, свободы и демократии. Будем благодарны, если все страны мира, в том числе Российская Федерация, будут уважать решение нашего народа", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что "следующей Украиной" может стать Молдова. Он также раскритиковал президента Майю Санду, ведущую страну в НАТО.
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