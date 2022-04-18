В Молдове отреагировали на информацию СМИ об отказе передать Украине истребители МиГ-29
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что страна не настолько оснащена оружием, чтобы оказывать помощь Украине
Об этом сообщает издание NewsMaker .
Гаврилица отметила, что с начала войны Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и соблюдая санкции против России.
"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - сказала она.
Она уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать 6 истребителей МиГ-29.
- По информации источников издания "Европейская правда", правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию"
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