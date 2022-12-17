Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Как новый шаг по противодействию гибридному вмешательству Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы временно отозвала лицензии у 6 телеканалов за распространение дезинформации о событиях в стране и войне России в Украине. Мы полны решимости защитить нашу демократию от лжи", - написал он в твиттере.

Известно, что среди каналов, лицензии которых были отозваны, есть TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova.

Президент Майя Санду заявила, что защита национального информационного пространства является важным шагом для предотвращения попыток дестабилизации, предпринятых лицами, находящимися под международными санкциями.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы назвала соответствующее решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям незаконным. Она намерена обжаловать его в суде.

"Абсолютно немотивированно, грубо нарушая международные нормы и законодательство Республики Молдова, режим Майи Санду осуществляет зачистку средств массовой информации в нашей стране и устанавливает тотальную политическую цензуру в интересах правящей партии", - заявили молдовские социалисты.

Они призвали международное сообщество "не игнорировать столь очевидные нарушения правовых демократических норм" и требовали отставки главы правительства Натальи Гаврилицы.

28 октября в The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы заявили, что Россия организует антиправительственные протесты в Молдове , чтобы вернуть влияние на страну. Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику пророссийского политика Илану Шору в конце сентября, что предоставило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.

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