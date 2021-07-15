В Молдове осуществили кибератаку на Счетную палату: уничтожены базы данных учреждения

Об этом рассказывают Newsmaker и TV8.



Утром 15 июля все контрольно-пропускные пункты на границе Молдовы приостановили работу из-за технического сбоя. Его удалось устранить через полтора часа, и КПП возобновили работу.



В пресс-службе Пограничной полиции сказали журналистам, что вероятно сбой произошел из-за жары.



"Система охлаждения серверов дала сбой, поэтому пограничные пункты не работали, но мы смогли быстро все исправить. Речь не идет о каком-то злонамеренном вмешательстве", - отметили в ведомстве.



Официальный сайт Счетной палаты Молдовы подвергся кибератаке, в результате которой были уничтожены все общедоступные базы данных, заявило учреждение на странице в Facebook.



"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - отметило ведомство.



В Палате добавили, что планируют установить была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа или это спланированный заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.



"Генеральная прокуратура приняла во внимание сообщение о кибератаке на сайт Счетной палаты и провела в связи с этим переговоры с руководством потерпевшего ведомства", - отреагировали правоохранители.



Счетная палата должна обратиться в прокуратуру по факту кибератаки на их сайт. Об этом сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре.



