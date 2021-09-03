В Молдове невакцинированных учителей обязали сдавать платные тесты на коронавирус

Об этом сообщает newsmaker.

Молдова обязала невакцинированных учителей сдавать платные тесты на COVID-19.

"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - сказала Санду.

По ее словам, безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.

При этом Санду отметила, что увольнять невакцинированных учителей не будут, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.

Напомним, с 1 сентября в Молдове в обычном режиме открылись школы, но учителей, которые до сих пор не вакцинировались, обязали сдавать тесты на COVID-19 каждые две недели за свой счет.

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