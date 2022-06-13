В Молдове не намерены отказываться от Приднестровья ради пути в ЕС

Об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян, передают росСМИ.

"Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новых проблем добавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч", – сказал он.

Вице-премьер добавил, что существует возможность синхронизации процесса реинтеграции региона в Молдову и пути в ЕС.

По данным СМИ, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз.