В Молдове не намерены отказываться от Приднестровья ради пути в ЕС
Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС
Об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян, передают росСМИ.
"Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новых проблем добавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч", – сказал он.
Вице-премьер добавил, что существует возможность синхронизации процесса реинтеграции региона в Молдову и пути в ЕС.
- По данным СМИ, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз.
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