В Молдове не исключают объявления мобилизации, но есть условия

Об этом сообщило издание Unimedia.

Сообщается, что у Молдовы есть потенциал резервистов, чтобы реагировать на разные сценарии, в зависимости от потребности.

"Хочу вам сказать, что сейчас речь не идет о мобилизации, где они снова пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы поднять какие-то основания для дискуссии. Это упражнения", - сказал министр.

Однако на вопрос, в какой ситуации государство будет вынуждено объявить мобилизацию, Носатый отметил:

"Чтобы перейти к такому сценарию, должны произойти какие-то кардинальные изменения, прежде всего на фронте в Украине. А это значит, что военные действия были бы очень близки границам Республики Молдова, были бы некоторые изменения, связанные с миграцией из Украины. Тогда понятно, что нам также придется принимать меры».

Кроме этого, он также отметил, что в последнее время было проведено несколько занятий по подготовке резервистов, и их количество было достаточно большим.

"Даже на втором у нас было больше, чем было запланировано. Планируем такие тренинги и на следующий год, есть обращения граждан, которые хотят напомнить. Но я хочу понять – не всем суждено быть. Призваны резервистами, есть категории для разных видов резервистов", – добавил министр.

18 октября стало известно, что власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО , которые должны помочь закрыть воздушное пространство от вражеских ракет и летательных аппаратов.

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