В Молдове находятся около 100 тыс. украинских беженцев, – молдовское МВД

Такие данные сообщает пресс-служба МВД Республики Молдовы. Более 200 тысяч человек уехали в другие страны, на территории Республики Молдовы осталось около 100 тысяч человек.



"317,581 гражданин Украины попали в сегмент MD-UA. Вышли - 216 323 гражданина Украины (202 550 на сегменте МД-РО; 13 773 на сегменте MD-UA) На территории РМ остались 99 773 гражданина Украины - РМ 99 773", - говорится в сообщении.



За период с 24 февраля по 17 марта в Управление миграции Молдовы обратились 4936 человек с заявлениями об убежище.



"В общей сложности на территории Республики Молдова проживает 104 077 иностранных граждан, из них 49 532 – несовершеннолетние (граждане Украины и другие национальности, вошедшие в сегмент MD-UA)", - добавляют в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине территорию нашей страны покинули более 3 млн человек.