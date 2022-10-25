В Молдове наказала мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России
Мужчина требовал прекратить акцию протеста возле российского посольства и выбил во время съемки телефон – его наказали за мелкое хулиганство
Полиция Молдовы оштрафовала мужчину, который 1 октября напал на журналистку Марианну Панькив у российского посольства. Об этом говорится в сообщении полиции по факту обращения, передает "Главком".
"Сообщаем вам, что в результате проверки было установлено лицо нападающего, которым оказался Черный Виктор, в действиях которого были установлены элементы правонарушения, предусмотренные статьей 354 (мелкое хулиганство – ред.) Кодекса о правонарушениях. По этому факту он получил штраф", – говорится. в ответе инспектората полиции на обращение по факту нападения.
В полиции не сообщили, какой именно штраф заплатит нападающий.
Инцидент произошел 1 октября во время акции протеста у стен посольства России в Кишиневе, когда неизвестный выбил из рук журналистки телефон, на который велась съемка. Мужчина требовал прекратить акцию протеста, которая была легитимной, заранее согласовываясь с городскими властями и проходящими в исключительно разрешенное время.
Марианна Панькив – корреспондентка "Главкома" в Молдове, которая описывает политическую ситуацию в стране и освещает антироссийские акции протеста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 38.31Продажа 39.38
- Актуальное
- Важное