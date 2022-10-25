Полиция Молдовы оштрафовала мужчину, который 1 октября напал на журналистку Марианну Панькив у российского посольства. Об этом говорится в сообщении полиции по факту обращения, передает "Главком".

"Сообщаем вам, что в результате проверки было установлено лицо нападающего, которым оказался Черный Виктор, в действиях которого были установлены элементы правонарушения, предусмотренные статьей 354 (мелкое хулиганство – ред.) Кодекса о правонарушениях. По этому факту он получил штраф", – говорится. в ответе инспектората полиции на обращение по факту нападения.

В полиции не сообщили, какой именно штраф заплатит нападающий.

Инцидент произошел 1 октября во время акции протеста у стен посольства России в Кишиневе, когда неизвестный выбил из рук журналистки телефон, на который велась съемка. Мужчина требовал прекратить акцию протеста, которая была легитимной, заранее согласовываясь с городскими властями и проходящими в исключительно разрешенное время.

Марианна Панькив – корреспондентка "Главкома" в Молдове, которая описывает политическую ситуацию в стране и освещает антироссийские акции протеста.

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