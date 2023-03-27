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В Молдове начались военные учения с участием США, Великобритании и Румынии

27 мартa, 2023 понедельник
14:38
Мир

В понедельник, 27 марта, в Молдове начались военные учения JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training) с участием Румынии, Соединенных Штатов и Великобритании

Об этом информирует минобороны Молдовы .

Обучение состоится в учебных центрах Национальной армии в соответствии с планом ее подготовки на 2023 год. Они продлятся с 27 марта по 7 апреля. Целью является совместная подготовка и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских, американских и британских сил спецназа. Также JCET-2023 предполагает повышение уровня оперативной совместимости между участниками-контингентами.

Во время учений военнослужащего четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом и тренировки в полевых условиях с выполнением конкретных задач

Также в минобороны Молдовы предупредили, что в рамках учений JCET-2023 военная техника будет перемещена из подразделений в учебные центры Национальной армии для участия в учениях.

  • 23 марта стало известно, что Молдова получит дополнительную помощь от Европейского Союза и первый транш программы поддержки Молдовы на 100 миллионов евро в размере 25 миллионов евро от Румынии.
Молдова
Румыния
США
Великобритания
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