В Молдове начались военные учения с участием США, Великобритании и Румынии

Об этом информирует минобороны Молдовы .

Обучение состоится в учебных центрах Национальной армии в соответствии с планом ее подготовки на 2023 год. Они продлятся с 27 марта по 7 апреля. Целью является совместная подготовка и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских, американских и британских сил спецназа. Также JCET-2023 предполагает повышение уровня оперативной совместимости между участниками-контингентами.

Во время учений военнослужащего четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом и тренировки в полевых условиях с выполнением конкретных задач

Также в минобороны Молдовы предупредили, что в рамках учений JCET-2023 военная техника будет перемещена из подразделений в учебные центры Национальной армии для участия в учениях.