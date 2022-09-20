В Молдове начались военные учения с участием сил Румынии и США
В Молдове, на полигоне в Булбоаке, 20 сентября начались военные учения "Огненный щит-2022" с участием военных из Румынии и США
Об этом сообщило издание NewsMaker.
Известно, что на учениях запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, и обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.
- Ранее сообщалось, что 8 сентября Беларусь начала военные учения, продолжительность которых запланирована до 14 сентября.
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