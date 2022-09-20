В Молдове начались военные учения с участием сил Румынии и США

Об этом сообщило издание NewsMaker.

Известно, что на учениях запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, и обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.

Ранее сообщалось, что 8 сентября Беларусь начала военные учения, продолжительность которых запланирована до 14 сентября.