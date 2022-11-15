По сообщениям в соцсетях, перебои с электричеством есть в Бельцах, Кагуле, Комрате, Сороках, Унгенах, Единцах, Новых Аненах, Рышканах, Кантемире и некоторых районах Кишинева, передает Point.md.

В соцсетях пишут, что в некоторых приднестровских деревнях тоже нет света. Без электричества Бендерский микрорайон Северный, Варница.

По состоянию на 17:13 граждан Молдовы предупредили о массовых отключениях по всей стране. Пользователей призывают выключать электроприборы, возможны перепады напряжения.

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах.