В Молдове монобольшинство партии Санду утвердило новое правительство

Об этом пишет Newsmaker .



За назначение нового правительства проголосовал 61 депутат из 100.



"Мы обещаем, что сразу приступим к работе!" - заявила новоизбранный премьер-министр страны Наталья Гаврилица.



Ранее Наталья Гаврилица представила свою правительственную команду. В новом Кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы в Молдове. Отдельными ведомствами снова станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры. Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.



Минюст возглавил Серджиу Литвиненко, МЗ - Алла Немеренко. Нику Попеску стал вице-премьером и министром иностранных дел и евроинтеграции, Андрей Спину - вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития. Министром образования - Анатолий Топал, министром внутренних дел - Анна Ревенко, министром обороны - Анатолий Носатый, главой министерства культуры - Серджиу Продан, министром экономики - Серджиу Гайба, министром финансов - Думитру Будянский, министром окружающей среды - Юлиана Кантараджиу. Министром труда и соцзащиты будет Марчел Спэтару, министром сельского хозяйства - Виорел Герчу. Юрия Цуркану стал вице-премьером по вопросам цифровизации, а Влад Кульминский - вице-премьером по реинтеграции.



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Президент Молдовы Майя Санду пожелала членам нового правительства удачи и заверила в том, что будет поддерживать их, так же как и парламент, и внешние партнеры.



"Назначение неподкупного правительства, поддерживаемого парламентским большинством, состоящим из честных людей, - этого хотели сотни тысяч граждан, участвовавших в выборах, надеясь изменить к лучшему ситуацию в стране. (...) Миллионы людей будут за вами наблюдать. Перед вами стоят серьезные вызовы, от вас многого ждут. И весь опыт и знания, накопленные вами до этого, были лишь подготовкой к этой важной миссии. Я вас буду поддерживать, парламент будет поддерживать, вас поддерживают партнеры по развитию. И очень важно заручиться поддержкой граждан, быть ближе к людям, общаться с ними. Любое принятое вами решение должно исходить из интересов и потребностей гражданина", - сказала Санду.

Напомним, что 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы после того, как после прихода к власти президента Майи Санду парламент был распущен. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" набрала около 52% поддержки избирателей и получила в парламенте 63 из 101 мандата. Также в новом составе парламента будут представлены социалисты с 23 мандатами и Партия "Шор" - шесть мандатов.