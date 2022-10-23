В Молдове министр призвал не ссориться из-за экономии: если выключаете свет – занимайтесь любовью
Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь призвал граждан экономить электроэнергию и не ссориться, если кто-то забыл выключить электроприбор
Об этом сообщило издание Newsmaker .
Сообщается, что на своей странице в Facebook Спатар опубликовал несколько примеров, добавив, что энергетический кризис в стране не должен быть еще одной причиной ссор в молдавских семьях.
Спатарь в шутливой форме описал возможные стычки в семьях из-за экономии электроэнергии.
"Выключи пылесос и возьми веник, не видишь, что в Украине война? - Гриша дал Маше подзатыльник с чувством гражданской ответственности", - это один из примеров министра.
"Ежедневно в Молдове тысячи детей и женщин становятся жертвами домашнего насилия. Экономия электроэнергии не должна быть еще одним поводом для ссоры. Если выключаете свет, занимайтесь любовью", - призвал Спатарь.
- 20 октября стало известно, что Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием убежищ для украинцев на время зимы.
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