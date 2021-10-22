В Молдове из-за нехватки газа ввели чрезвычайное положение

Решение о чрезвычайном положении принял парламент страны, сообщает "Радио Свобода" .



"Мы столкнулись с критической ситуацией", - сказала народным депутатам премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.



Глава правительства объяснила, что введение чрезвычайного положения "позволит закупать необходимый объем природного газа из других источников".



Гаврилица обвинила компанию Moldovagaz, основным акционером которой является "Газпром", в несоблюдении обязательств по предоставлению нужного объема газа. В компании это обвинения отвергают.



Премьер-министр Молдовы выразила благодарность Украине и Румынии за поставки газа и заявила, что Молдова будет искать поставщика в ЕС.



Чрезвычайное положение в Молдове введено до 20 ноября.



Контракт Молдовы с "Газпромом" истек в конце сентября, после чего российский монополист продлил контракт до конца октября, подняв цену с $550 до $790 за тысячу кубометров.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Молдова обратилась к Украине с просьбой помочь преодолеть газовый кризис.

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