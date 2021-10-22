В Молдове из-за нехватки газа ввели чрезвычайное положение
Молдова ввела 30-дневное чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за дефицита газа, спровоцированном неудачными переговорами с российским "Газпромом"
Решение о чрезвычайном положении принял парламент страны, сообщает "Радио Свобода" .
"Мы столкнулись с критической ситуацией", - сказала народным депутатам премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Глава правительства объяснила, что введение чрезвычайного положения "позволит закупать необходимый объем природного газа из других источников".
Гаврилица обвинила компанию Moldovagaz, основным акционером которой является "Газпром", в несоблюдении обязательств по предоставлению нужного объема газа. В компании это обвинения отвергают.
Премьер-министр Молдовы выразила благодарность Украине и Румынии за поставки газа и заявила, что Молдова будет искать поставщика в ЕС.
Чрезвычайное положение в Молдове введено до 20 ноября.
Контракт Молдовы с "Газпромом" истек в конце сентября, после чего российский монополист продлил контракт до конца октября, подняв цену с $550 до $790 за тысячу кубометров.
- Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Молдова обратилась к Украине с просьбой помочь преодолеть газовый кризис.
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