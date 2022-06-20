В Молдове депутаты от блока коммунистов и социалистов обжалуют ограничения на трансляцию телеканалов РФ
В Молдове социалисты пытаются обжаловать ограничения на трансляцию телеканалов РФ, которые были введены согласно новому закону о борьбе с дезинформацией
Об этом сообщает Европейская Правда.
Отмечается, что депутаты от блока коммунистов и социалистов Молдовы Адела Рейляну и Григорий Новак обратились в конституционный суд страны относительно закона о борьбе с дезинформацией. Указанный закон предусматривает ограничение трансляции российских телеканалов в Молдове.
"По мнению депутатов, поправки устанавливают несоответствующие нормы, направленные на введение цензуры общедоступной "неудобной" информации, а также принимают меры, направленные на привлечение к ответственности за "дезинформацию" и не в последнюю очередь позволяющие осуществить "удушение" субъектов экономической деятельности"" , – прокомментировала политсила.
- Напомним, 19 июня президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности, которым запрещена российская пропаганда на ТВ
- 3 июня парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой
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