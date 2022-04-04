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В Молдове 4 апреля объявлен Днем траура по всем украинцам, убитым россиянами

4 апреля, 2022 понедельник
04:15
война с Россией

Президент Молдовы Мая Санду объявила 4 апреля Днем траура по всем погибшим от российского вторжения в Украину

Об этом она написала в Twitter.

"Невозможно посмотреть на зверства в Буче и других городах Украины. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в украинском жизни" Моя Санди.

  • Украина и Россия требуют созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, однако в разные дни и с противоположными формулировками.
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