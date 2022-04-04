В Молдове 4 апреля объявлен Днем траура по всем украинцам, убитым россиянами

Об этом она написала в Twitter.



"Невозможно посмотреть на зверства в Буче и других городах Украины. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в украинском жизни" Моя Санди.

Украина и Россия требуют созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, однако в разные дни и с противоположными формулировками.