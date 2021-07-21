В МОК выступили с заявлением о "антисекс-кроватях" в олимпийской деревне
В МОК заявили, что сделаны из картона кровати в олимпийской деревне являются прочными и не создавались, чтобы спортсмены не занимались сексом
Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, сообщает Р-Спорт.
В МОК опровергли информацию, что кровати сделаны из картона не выдерживают веса двух человек или резких движений.
"Разработанные задолго до пандемии кровати не является частью мер противодействия COVID-19 в Токио-2020. Кровати в олимпийской деревне в Токио является частью усилий организаторов по сокращению отходов. Они изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 кг. Они чрезвычайно легкие и легко разбираются ", - пояснили в МОК.
Отмечается, что кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде, а после Игр будут переработаны на бумагу.
Ранее руководитель олимпийской деревни в Токио Такеси Китадзима заявил, что кровать выдерживает вес только одного человека, поэтому на нем не следует прыгать и "праздновать". Спортсмены в шутку назвали такие кровати "антисекс".
- Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что несмотря на некоторый дискомфорт в олимпийской деревне, условия проживания в Токио ее устраивают .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное