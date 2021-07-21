В МОК выступили с заявлением о "антисекс-кроватях" в олимпийской деревне

Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, сообщает Р-Спорт.

В МОК опровергли информацию, что кровати сделаны из картона не выдерживают веса двух человек или резких движений.

"Разработанные задолго до пандемии кровати не является частью мер противодействия COVID-19 в Токио-2020. Кровати в олимпийской деревне в Токио является частью усилий организаторов по сокращению отходов. Они изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 кг. Они чрезвычайно легкие и легко разбираются ", - пояснили в МОК.

Отмечается, что кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде, а после Игр будут переработаны на бумагу.

Ранее руководитель олимпийской деревни в Токио Такеси Китадзима заявил, что кровать выдерживает вес только одного человека, поэтому на нем не следует прыгать и "праздновать". Спортсмены в шутку назвали такие кровати "антисекс".