Об этом заявил МОК, пишет Reuters.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - заявили в Международном олимпийском комитете.

Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх - это "измена олимпийского духа" и "монументальная ошибка". Он отметил, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".

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