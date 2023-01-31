В МОК ответили на критику из-за возможного допуска спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде
МОК отверг критику украинских чиновников, обвинивших его в пропаганде войны из-за потенциального допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже
Об этом заявил МОК, пишет Reuters.
"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - заявили в Международном олимпийском комитете.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
- Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх - это "измена олимпийского духа" и "монументальная ошибка". Он отметил, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.86
Покупка 39.86Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.53Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное