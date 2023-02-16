В МОК настаивают, что недопуск атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде "не достигнет политических целей"
В МОК считают, что страны, призывающие к бойкоту Олимпиады 2024 года, не должны игнорировать права человека и выступать "в мирной конкуренции"
Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление в адрес стран, призывающих к бойкоту Олимпийских игр-2024, говорится в сообщении организации.
В МОК рассказали, что недавнее принятие резолюции "Спорт как фактор устойчивого развития" Генеральной Ассамблеей ООН по существу означает, что "большие международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и толерантности, без какой-либо дискриминации, и что следует уважать объединительный и примирительный характер таких мер".
Резолюция, по словам представителей МОК, также "признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению". Она была принята консенсусом всех государств-членов ООН, включая правительства Украины и России.
На Олимпийском саммите и консультациях с представителями спортсменов, членами МОК, национальными олимпийскими комитетами (НОК) и международными федерациями (МФ) участники подтвердили свою преданность Олимпийской хартии и объединительной миссии Олимпийского движения. Эти ценности представляют смысл существования олимпийского движения: объединить весь мир в мирной конкуренции.
"Олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так громко игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей",– подчеркнули в МОК.
В организации добавили, что история показала, что предыдущие бойкоты не добились своих политических целей и послужили только для наказания спортсменов стран, пропускающих турниры.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский.
- 14 февраля директор МОК обратился в НОК 35 стран, которые против участия россиян и белорусов в Олимпиаде с просьбой повлиять на своих министров спорта.
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