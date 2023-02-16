Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление в адрес стран, призывающих к бойкоту Олимпийских игр-2024, говорится в сообщении организации.

В МОК рассказали, что недавнее принятие резолюции "Спорт как фактор устойчивого развития" Генеральной Ассамблеей ООН по существу означает, что "большие международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и толерантности, без какой-либо дискриминации, и что следует уважать объединительный и примирительный характер таких мер".

Резолюция, по словам представителей МОК, также "признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению". Она была принята консенсусом всех государств-членов ООН, включая правительства Украины и России.

На Олимпийском саммите и консультациях с представителями спортсменов, членами МОК, национальными олимпийскими комитетами (НОК) и международными федерациями (МФ) участники подтвердили свою преданность Олимпийской хартии и объединительной миссии Олимпийского движения. Эти ценности представляют смысл существования олимпийского движения: объединить весь мир в мирной конкуренции.

"Олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так громко игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей",– подчеркнули в МОК.

В организации добавили, что история показала, что предыдущие бойкоты не добились своих политических целей и послужили только для наказания спортсменов стран, пропускающих турниры.