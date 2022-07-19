Об этом Ирина Венедиктова заявила в интервью CNN.

Венедиктова сказала Нику Робертсону из CNN: "Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборационистов, потому что коллаборационизм — это только люди, работавшие на оккупированной территории. Здесь не оккупирована территория".

Она подчеркнула, что приоритетом ее Офиса была работа над проблемами государственной измены и коллаборационистов, и прокуроры были очень открыты в своей деятельности.

Когда Венедиктову спросили, какова была настоящая причина ее увольнения, она ответила: "Вы знаете, что моя должность, это политическая должность, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Это realpolitik в Украине. Это мой ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова не уволена с должности, ведь нет постановления Верховной Рады. Блог Николая Княжицкого

На вопрос о настоящих причинах, почему Зеленский решил ее уволить, Венедиктова дала понять, что не хочет обсуждать это публично, потому что Россия будет использовать это. "Сейчас президент — Главнокомандующий. Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение, исходя из своих взглядов", — сказала Венедиктова.

19 июля Ирина Венедиктова была освобождена от должности генерального прокурора.

18 июля В Евросоюзе намекнули Зеленскому на неконституционность "отстранения" Венедиктовой

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

После этого Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Комитет Верховной Рады 19 июля только со второй попытки смог собраться на заседание по освобождению Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb