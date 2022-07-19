В моем Офисе не было коллаборантов, - Венедиктова в интервью CNN
Уволенная 19 июля генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее офисе действовали коллаборанты
Об этом Ирина Венедиктова заявила в интервью CNN.
Венедиктова сказала Нику Робертсону из CNN: "Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборационистов, потому что коллаборационизм — это только люди, работавшие на оккупированной территории. Здесь не оккупирована территория".
Она подчеркнула, что приоритетом ее Офиса была работа над проблемами государственной измены и коллаборационистов, и прокуроры были очень открыты в своей деятельности.
Когда Венедиктову спросили, какова была настоящая причина ее увольнения, она ответила: "Вы знаете, что моя должность, это политическая должность, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Это realpolitik в Украине. Это мой ответ".
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На вопрос о настоящих причинах, почему Зеленский решил ее уволить, Венедиктова дала понять, что не хочет обсуждать это публично, потому что Россия будет использовать это. "Сейчас президент — Главнокомандующий. Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение, исходя из своих взглядов", — сказала Венедиктова.
- 19 июля Ирина Венедиктова была освобождена от должности генерального прокурора.
- 18 июля В Евросоюзе намекнули Зеленскому на неконституционность "отстранения" Венедиктовой
- 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.
- После этого Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Венедиктовой с должности генерального прокурора.
- Комитет Верховной Рады 19 июля только со второй попытки смог собраться на заседание по освобождению Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.
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