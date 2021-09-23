В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени

Об этом сообщает РБК.

Ученые в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.

"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышал нормативный показатель", - говорится в сообщении ..

Известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый.