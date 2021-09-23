В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени
В одной из зон российского модуля "Заря" на международной космической станции обнаружили плесень, уровень которой превышает предельные показатели
Об этом сообщает РБК.
Ученые в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.
"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышал нормативный показатель", - говорится в сообщении ..
Известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый.
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