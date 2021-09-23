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В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени

23 сентября, 2021 четверг
17:48
Мир МКС

В одной из зон российского модуля "Заря" на международной космической станции обнаружили плесень, уровень которой превышает предельные показатели

Об этом сообщает РБК.

Ученые в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.

"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышал нормативный показатель", - говорится в сообщении ..

Известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый.

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Россия
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