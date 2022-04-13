В мобильных крематориях россияне уничтожают свидетелей своих преступлений, погибших гражданских жителей и собственных военных, – украинская разведка
Руководство России приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии в Украине. Для этого российские войска стали использовать мобильные крематории
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, в Мариуполе зафиксировали 13 мобильных крематориев, целью которых является зачистка улиц от тел погибших гражданских жителей. Кроме того, оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить всех потенциальных свидетелей зверств захватчиков.
Также военная разведка Украины неоднократно фиксировала факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области, работу мобильного крематория россиян зафиксировали в городе Новоайдар Луганской области.
Вооруженные силы России используют мобильные крематории и для уничтожения тел российских военнослужащих, чтобы скрыть реальное количество погибших российских солдат и отказать в выплатах семьям погибших.
Использовать в Украине мобильные крематории россияне начали после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области.
- В Киевской области по состоянию на 13 апреля нашли более 720 жертв россиян, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное