В мобильных крематориях россияне уничтожают свидетелей своих преступлений, погибших гражданских жителей и собственных военных, – украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в Мариуполе зафиксировали 13 мобильных крематориев, целью которых является зачистка улиц от тел погибших гражданских жителей. Кроме того, оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить всех потенциальных свидетелей зверств захватчиков.

Также военная разведка Украины неоднократно фиксировала факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области, работу мобильного крематория россиян зафиксировали в городе Новоайдар Луганской области.

Вооруженные силы России используют мобильные крематории и для уничтожения тел российских военнослужащих, чтобы скрыть реальное количество погибших российских солдат и отказать в выплатах семьям погибших.



Использовать в Украине мобильные крематории россияне начали после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области.

В Киевской области по состоянию на 13 апреля нашли более 720 жертв россиян, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести

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