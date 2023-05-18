Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Все, кто ожидает посылки в почтамат сегодня, в ближайшее время вам позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - говорится в сообщении.

В то же время, все услуги по отправке посылок и грузов и финансовые услуги клиенты могут получить в любом отделении, поскольку другие цифровые точки соприкосновения - API, бизнес-кабинет и сайт работают.

В компании отмечают, что они прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. О возобновлении работы приложения сообщат в социальных сетях и на сайте компании.