В мобильном приложении Новой почты произошел сбой, компания работает над решением проблемы
Мобильное приложение и сервис авторизации Новой почты временно не работают из-за технического сбоя. Невозможно воспользоваться почтоматом и услугами в приложении
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Все, кто ожидает посылки в почтамат сегодня, в ближайшее время вам позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - говорится в сообщении.
В то же время, все услуги по отправке посылок и грузов и финансовые услуги клиенты могут получить в любом отделении, поскольку другие цифровые точки соприкосновения - API, бизнес-кабинет и сайт работают.
В компании отмечают, что они прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. О возобновлении работы приложения сообщат в социальных сетях и на сайте компании.
- 23 марта компания по доставке Новая Почта запустила обновленный Сейф-сервис в мобильном приложении.
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