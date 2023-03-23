В многоэтажке в Кропивницком взорвался газ, есть пострадавший
Утром многоквартирном доме в Кропивницком произошел взрыв газа: взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки квартиры, выбиты окна и повреждены двери, пострадал мужчина
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА
"В результате взрыва газа, произошедшего утром, пострадал один мужчина - владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир", - написал он.
По предварительным данным, разрушения опорных конструкций нет.
- Напомним, в понедельник, 20 марта, в жилом доме в Черновцах взорвалась отопительная печь. На месте происшествия работала аварийная бригада.
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