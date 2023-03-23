Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА

"В результате взрыва газа, произошедшего утром, пострадал один мужчина - владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир", - написал он.

По предварительным данным, разрушения опорных конструкций нет.