В МКИП призвали украинцев присоединиться к акции "Книга на фронт"

Об этом МКИП сообщило в telegram.

"Книга на Фронт" не сбавляет темпов. Прекрасно видеть, как наши ребята с удовольствием разбирают книги и радуются такой интеллектуальной почте из дома"!, - говорится в сообщении.

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В министерстве также напомнили, что любой желающий может купить книгу по своему вкусу в книжных магазинах-партнерах: "Сяйво книги", "Моя Книжная Полка", Издательство КСД, "КМ-БУКС", "Книжные силы Украины" .

"А мы вместе с "Новой почтой" отвезем эти книги военным", - подчеркнули в МКИП.