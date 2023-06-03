В МКИП призвали украинцев присоединиться к акции "Книга на фронт"
Министерство культуры и информационной политики призывает украинцев присоединиться к акции "Книга на фронт"
Об этом МКИП сообщило в telegram.
"Книга на Фронт" не сбавляет темпов. Прекрасно видеть, как наши ребята с удовольствием разбирают книги и радуются такой интеллектуальной почте из дома"!, - говорится в сообщении.
Читайте также: Война, которую нужно выиграть, Галичина на манжетах и как создают монстронароды – 5 книг об истоках и неравенствах
В министерстве также напомнили, что любой желающий может купить книгу по своему вкусу в книжных магазинах-партнерах: "Сяйво книги", "Моя Книжная Полка", Издательство КСД, "КМ-БУКС", "Книжные силы Украины" .
"А мы вместе с "Новой почтой" отвезем эти книги военным", - подчеркнули в МКИП.
- 30 мая сообщалось, что в рамках кампании "Вместе мы храним. Вместе мы творим" объявлен конкурс художественных проектов на тему российской агрессии против Украины с 2014 года до наших дней.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное